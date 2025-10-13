Мерц назвал освобождение заложников "шагом на пути к миру на Ближнем Востоке"

Канцлер Германии отметил, что тела погибших в плену "также должны вернуться домой, чтобы их семьи могли достойно проститься с ними"

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что освобождение заложников, удерживавшихся палестинским движением ХАМАС, представляет собой "шаг на пути к миру на Ближнем Востоке".

"Спустя 738 дней заложники возвращаются, некоторые из них - немцы. Два года страха, боли и надежды остались позади", - написал Мерц в X. Тела погибших в плену, по его словам, "также должны вернуться домой, чтобы их семьи могли достойно проститься с ними". "Этот день - начало: начало исцеления и шаг на пути к миру на Ближнем Востоке", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Ранее сотрудники Международного комитета Красного Креста передали израильским военным в секторе Газа вторую группу в составе 13 заложников. Сейчас они направляются в Израиль. В понедельник таким же образом были освобождены семь похищенных, которые уже прибыли на израильскую территорию. Таким образом, все 20 израильтян, которые оставались в заложниках в Газе, освобождены.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.