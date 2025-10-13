Глава Бюро нацбезопасности Польши заявил о кибервойне с Россией

Славомир Ценцкевич обвинил Россию в якобы использовании криптовалюты для финансирования гибридных атак на страны ЕС

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Бюро национальной безопасности Польши считает, что республика находится в состоянии войны с Россией в киберпространстве. Об этом заявил глава ведомства Славомир Ценцкевич.

"Когда мы смотрим на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны [с Россией], это больше не «угроза»", - сказал Ценцкевич в интервью британской газете Financial Times.

Он обвинил Россию в том, что она якобы используют криптовалюту для финансирования гибридных атак на страны ЕС.

Страны Евросоюза и НАТО уже не первый раз обвиняют Россию в якобы попытках "провести гибридные операции". При этом ни совет ЕС, ни Североатлантический совет не привел конкретных доказательств участия России в кибератаках.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что не видит смысла комментировать обвинения в адрес России в причастности к кибератакам на НАТО и ЕС из-за отсутствия аргументации.