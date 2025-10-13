"Думская": комиссия при Зеленском постановила лишить мэра Одессы гражданства

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комиссия при Владимире Зеленском приняла решение лишить мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, поскольку у него якобы есть российское. Об этом пишет издание "Думская".

Окончательное решение о лишении гражданства остается за Зеленским - он должен подписать соответствующий указ. В случае лишения гражданства Труханов должен будет уйти в отставку.

Сам Труханов отрицает наличие у него российского гражданства. Официальной информации о решении комиссии и отставки Труханова пока нет.

Труханов является одним из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Зеленского длительное время существуют серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют мэра Одессы в том, что он недостаточно активно проводит политику "декоммунизации". Критика в адрес Труханова обострилась после того, как в результате наводнения в Одессе в ночь на 1 октября погибло 11 человек. В украинских СМИ власти города обвиняли в плохом состоянии канализации и водоотводных сооружений. Со ссылкой на источники появились сообщения, что наводнение может стать причиной для отставки Труханова.