КМИС: половина украинцев хотят ухода Зеленского из политики

По данным опроса Киевского международного института социологии, 14% респондентов выступают за уголовное преследование Владимира Зеленского

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Половина граждан Украины хотят ухода Владимира Зеленского из политики после завершения конфликта с Россией. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно данным КМИС, 50% респондентов выступают против Зеленского: 36% высказались за его уход из политики, еще 14% - за уголовное преследование. Хотят его далее видеть во главе страны лишь 25% опрошенных. Еще 9% не определились с ответом.

Опрос проводился с 19 сентября по 5 октября 2025 года методом интервью по телефону на территории, подконтрольной Киеву. В нем приняли участие 1 008 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность приблизительно равна 3,5 п.п.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая прошлого года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.