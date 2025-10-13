INA: Нетаньяху не будет на "саммите мира" из-за настроя его участников

Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани "оповестил египетскую и американскую стороны, что Ирак покинет саммит в Шарм-эш-Шейхе, если в нем будет участвовать Нетаньяху", отметил источник

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу не удалось привлечь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху к участию в "саммите мира", который должен состояться в Египте, из-за позиции по этому вопросу некоторых участников этого международного мероприятия, сообщило иракское информационное агентство INA.

Как указал его высокопоставленный источник, премьер Ирака Мухаммед ас-Судани "оповестил египетскую и американскую стороны, что Ирак покинет саммит в Шарм-эш-Шейхе, если в нем будет участвовать Нетаньяху". Тот же источник утверждал, что позиции других участников предстоящего "саммита мира" были "схожи с позицией Ирака" и поэтому попытка Трампа привлечь к встрече в Шарм-эш-Шейхе израильского премьера "не увенчалась успехом".

Источник агентства пояснил, что, по его словам, Египет "не направлял официальное приглашение израильскому премьеру на "саммит мира", но президент Трамп "намеревался привлечь [израильского] премьера к мероприятию в Шарм-эш-Шейхе и использовал дипломатические контакты, чтобы обеспечить его участие в саммите".

Некоторое время назад израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси Нетаньяху проинформировал его, что примет участие в "саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе. Портал Ynet указал, что премьер может присоединиться к Трампу в поездке в Шарм-эш-Шейх после его выступления 13 октября в Кнессете (парламент Израиля). Однако несколько позже Нетаньяху уведомил Трампа, что не сможет принять участие в "саммите мира" в связи с начинающимся вечером 13 октября еврейским праздником Симхат-Тора.

"Саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Предполагается, что в нем примет участие Трамп, президент Палестины Махмуд Аббас, ожидается также прибытие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.