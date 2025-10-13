Гуцул отвергла обвинения в организации протестов в Молдавии

Глава Гагаузии подчеркнула, что не могла присутствовать там физически никак по тем эпизодам, которые мне вменяют

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на слушаниях в Апелляционной палате Кишинева отвергла обвинения прокуроров в организации акций протеста оппозиции в Молдавии в 2022 году.

"Я не участвовала в организации акций протеста и митингов в 2022 году. Я не могла присутствовать там физически никак по тем эпизодам, которые мне вменяют. Мы предоставили все документы. У меня была операция в Турции. В другой раз у меня дома проходил обыск. Я никак не могла участвовать в организации митингов", - сказала политик, выступая по видеосвязи.