Премьер Франции обещал оставить растущие военные расходы в бюджете

Себастьен Лекорню объяснил это решение необходимостью "ответить на наиболее срочные оперативные нужды и предвосхитить будущие технологические прорывы"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, совмещавший в прошлом составе правительства этот пост с должностью министра вооруженных сил обещал сохранить курс на увеличение расходов на оборонную отрасль.

Читайте также

Дурная реприза Макрона: что стоит за повторным назначением Лекорню

"13 июля глава государства объявил о новом усилии по ускорению нашего перевооружения. Оно необходимо. Я прослежу, чтобы это слово было сдержано", - отметил премьер в послании к военнослужащим, которое он опубликовал в X.

Он подчеркнул, что глубокая трансформация производственного сектора представляет собой стратегический вызов для безопасности страны. По его словам, заявленное ускорение темпов роста военных бюджетов было необходимо, чтобы "ответить на наиболее срочные оперативные нужды и предвосхитить будущие технологические прорывы". "В мировой гонке новых технологий наши соперники не будут нас ждать, и именно сегодня решается вопрос нашего авторитета", - подчеркнул он.

Лекорню 12 октября сформировал новое правительство республики. Свои посты, в частности, сохранили глава МИД Жан-Ноэль Барро и министр юстиции Жеральд Дарманен. На пост министра внутренних дел был назначен префект парижской полиции Лоран Нуньес, тогда как должность главы оборонного ведомства получила экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Предыдущий кабмин, также возглавляемый Лекорню, продержался меньше суток после обнародования списка министров, став самым недолговечным в истории Пятой республики.

13 июля президент республики Эмманюэль Макрон в своем обращении к военным страны заявил, что власти Франции намерены в ближайшие годы ускорить наращивание расходов на оборону. В частности, он намерен довести их до €64 млрд в год уже к 2027 году, а не к 2030 году, как планировалось ранее. Для этого правительству потребуется выделить дополнительные €3,5 млрд на оборону в 2026 году, несмотря на то что уровень государственного долга республики превысил €3,4 трлн, а несколько кабинетов министров, сменившихся один за другим, пытаются сбалансировать бюджет на 2026 год за счет сокращения расходов в других сферах.