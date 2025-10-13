Ülke TV: Эрдоган был готов не ехать на "саммит мира" из-за Нетаньяху

По информации телеканала, во время полета в Шарм-эш-Шейх турецкому президенту стало известно, что премьер Израиля собирался прибыть на саммит

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы был готов вернуться на родину, отказавшись от поездки в Шарм-эш-Шейх, в случае участия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в запланированном в этом городе "саммите мира". Об этом сообщил в прямом эфире главный редактор телеканал Ülke TV Хасан Озтюрк.

По его информации, во время полета в Шарм-эш-Шейх Эрдогану стало известно, что Нетаньяху собирался прибыть на саммит. В связи с этим турецкий лидер проинформировал ряд лиц из числа партнеров о том, что он вернется в Турцию, если участие премьера Израиля подтвердится. Самолет президента, как рассказал Озтюрк, в это время выпустил шасси и был готов к приземлению, но в последний момент снова начал набирать высоту.

Спустя некоторое время, по данным главреда, Эрдоган получил от египетских властей данные, что Нетаньяху не будет на саммите. После этого президентский борт сделал разворот и приземлился в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Как уточнил Озтюрк, официального заявления по поводу случившегося нет.