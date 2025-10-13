Сийярто: санкции ЕС против России возмущают Центральную Азию

Глава МИД Венгрии отметил, что "конкурентоспособность европейской экономики находится в серьезной опасности и одной из главных причин такого положения является санкционная политика Брюсселя"

БУДАПЕШТ, 13 октября. /ТАСС/. Вторичные санкции Евросоюза, используемые в связи с конфликтом на Украине против России, затрагивают страны Центральной Азии и вызывают у них справедливое возмущение. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Будапеште с первым вице-премьером Киргизии Данияром Амангельдиевым.

"Слепая одержимость Брюсселя санкциями теперь начинает сказываться и на сотрудничестве между Европой и Центральной Азией, поскольку ЕС хочет распространить санкции на страны этого быстро развивающегося региона. Неслучайно эти страны возмущены, для таких санкций нет никаких оснований, это полное игнорирование реалий", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что они согласились с Амангельдиевым в следующем: "Санкционная политика Брюсселя несправедлива по отношению к миролюбивым странам Центральной Азии, поскольку они не находятся в состоянии войны и не несут ответственности за войну на Украине". "Позиция Венгрии ясна: санкции Брюсселя провалились и пришло время положить конец санкционной политике!" - подчеркнул министр.

Он предупредил, что "конкурентоспособность европейской экономики находится в серьезной опасности и одной из главных причин такого положения является санкционная политика Брюсселя". "Военные санкции нанесли серьезный ущерб европейской экономике, санкции наносят нам гораздо больший вред, чем России", - уточнил Сийярто.

Правительство Венгрии уже давно выступает за пересмотр санкционной политики Брюсселя, отмечая, что карательные меры ЕС против России не достигли своей цели, поскольку не заставили Москву изменить свою политику и не привели к окончанию конфликта на Украине.