Лукашенко раскритиковал кадровую ситуацию в Академии управления при президенте

Белорусский лидер охарактеризовал ситуацию в учебном заведении как недопустимую "свистопляску" и назвал ее "страшным косяком администрации президента"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал кадровую ситуацию в Академии управления при Президенте Белоруссии и поручил новому ректору сделать ее лучшим вузом страны. Об этом сообщило агентство БелТА.

Глава государства, принимая решение о назначении Дениса Дука на пост ректора академии, охарактеризовал кадровую ситуацию в учебном заведении как недопустимую "свистопляску" и назвал ее "страшным косяком администрации президента". "Академия управления должна быть лучшей в стране", - заявил Лукашенко, обращаясь к Дуку.

Дук ранее работал ректором Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова. На посту ректора Академии управления он сменил Игоря Бузовского, который руководил вузом с июня 2024 года.

В 2024 году Лукашенко обращал внимание, что руководить академией должен "исключительно надежный, исключительно профессиональный человек, и к месту". Также президент отмечал, что некоторые выпускники закончили учебное заведение "без необходимости", что привело к неоправданной трате бюджетных средств. Лукашенко пояснил, что ежегодный отбор в Академию ста человек, обучающихся за счет бюджета, "должен быть, как раньше отбирали в партию".