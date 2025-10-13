Эрдоган заявил о необходимости непрерывной доставки гуманитарной помощи в Газу

По оценке президента Турции, прочный мир может быть достигнут только посредством реализации решения о создании двух государств

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Vahid Salemi

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе переговоров с британским премьером Киром Стармером о необходимости обеспечить непрерывную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и принятия немедленных мер к восстановлению анклава.

"Президент Эрдоган, прибывший в Египет для участия в "саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе, принял премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Наш президент подчеркнул интенсивность усилий, которые Турция прилагает и будет продолжать активизировать для того, чтобы положить конец нападениям в секторе Газа, добиться постоянного прекращения огня и проложить путь к миру. Эрдоган заявил о необходимости непрерывной доставки гуманитарной помощи в Газу и немедленного ее восстановления", - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

По оценке президента, "прочный мир может быть достигнут только посредством реализации решения о создании двух государств, усилия международного сообщества в этом направлении имеют решающее значение".