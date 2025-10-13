Адвокат назвала грубым нарушением прав Гуцул запрет ей присутствовать в суде

Молдавские судьи грубо нарушили право на справедливый суд, подчеркнула Наталья Байрам

Редакция сайта ТАСС

© Вениамин Демидецкий/ ТАСС

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Судьи Апелляционной палаты Кишинева, отказывая главе Гагаузии Евгении Гуцул физически присутствовать на заседаниях, нарушают ее фундаментальные права. Об этом заявила корреспонденту ТАСС ее адвокат Наталья Байрам после заседания, которое прошло для Гуцул в формате видеоконференции.

Читайте также

Что известно о приговоре главе Гагаузии Евгении Гуцул

"Именно на это нарушение будут в первую очередь обращать внимание международные инстанции, в которые мы обратимся, так как молдавские судьи грубо нарушили ее фундаментальное право на защиту, право на справедливый суд. Это их ошибка", - сказала Байрам. Она обратила внимание на недавнее решение Европейского суда по правам человека, признавшего нарушения прав Вячеслава Платона молдавскими властями.