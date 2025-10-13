Мерц призвал США к дальнейшему участию в урегулировании конфликта на Украине

Положить конец конфликту возможно, если международное сообщество объединится, заявил канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в кулуарах "саммита мира", созываемого 13 октября в городе Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, будет обсуждаться ситуация на Украине, и призвал США к дальнейшему участию в урегулировании конфликта.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью сегодня днем, чтобы еще раз поговорить с американским президентом о том, что мы можем сделать вместе, чтобы положить конец этой войне. С этой площадки распространяется сигнал о том, что, если международное сообщество объединится, это возможно. Но это должно быть возможно не только на этой площадке, это должно быть возможно и в других регионах мира", - заявил Мерц журналистам перед началом "саммита мира". Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Мерц отметил, что в кулуарах встречи участники также обсудят пути урегулирования конфликта на Украине. "И я не хочу делать из этого секрет. Мы также рассчитываем на неизменную поддержку США. Так же, как они продемонстрировали это в этом регионе, они должны продемонстрировать это вместе с нами на Украине и в отношении России", - утверждал канцлер ФРГ.

"Саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Предполагается, что в нем примет участие Трамп, президент Палестины Махмуд Аббас, ожидается также прибытие лидеров или министров иностранных дел Франции, Великобритании, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.