На саммите G20 намерены обсудить кризис на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в рамках африканской инициативы постоянно уделяет время поискам путей для мирного решения кризиса на Украине

ПРЕТОРИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Кризис на Украине будет обсуждаться в ходе работы саммита Группы двадцати (G20), который состоится под председательством ЮАР в ноябре текущего года в Йоханнесбурге. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Повестка дня саммита "двадцатки" посвящена в первую очередь экономическим вопросам, однако украинский кризис будет обсуждаться на нем, - сказал Магвенья на брифинге для СМИ. - Консультации пройдут на полях саммита на встречах его председателя президента ЮАР Сирила Рамапосы с лидерами государств и правительств, которые прибудут в Йоханнесбург".

Магвенья сообщил, что Рамапоса в рамках африканской инициативы постоянно уделяет время поискам путей для мирного решения кризиса на Украине. "Президенту ЮАР внушает оптимизм тот факт, что в мире в последнее время растет убежденность в том, что украинский кризис может быть решен только путем мирных переговоров, - сказал он. - С нашей стороны идет постоянная работа с тем, чтобы создать условия для начала мирных переговоров между Россией и Украиной".

ЮАР является ключевым участником африканской инициативы по поискам путей, способных привести к урегулированию кризиса на Украине. В июне 2023 года представители семи государств Африки во главе с Рамапосой посетили Киев и Санкт-Петербург, чтобы представить мирную инициативу из 10 основных пунктов, в числе которых деэскалация конфликта с обеих сторон. Африканская инициатива по поискам мира продолжает обсуждаться на различных уровнях и уже привела, по словам Рамапосы, к существенным позитивным результатам.