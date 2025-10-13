Защита Гуцул обратится в международные инстанции после отказа в освобождении

Аудиозапись заседания станет для международных адвокатов основанием обратиться в ООН и в европейский суд, чтобы обжаловать незаконное задержание, заявила Наталья Байрам

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул обратится в международные инстанции в связи с решением Апелляционной палаты Кишинева не освобождать ее до завершения судебных разбирательств. Об этом сообщила ТАСС адвокат политика Наталья Байрам.

"Согласно международным нормам Евгения Александровна сейчас незаконно содержится под арестом, однако судьи сочли наше ходатайство недопустимым. Я запросила аудиозапись заседания, где нам отказали в ее освобождении. Это станет для наших международных коллег основанием обратиться в ООН и в европейский суд, обжаловать это незаконное задержание", - сказала Байрам. Ранее к разбирательству были привлечены адвокаты из Франции и Испании Уильям Жюли и Гонсало Бойе.