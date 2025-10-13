Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Обвинение намерено добиваться сохранения приговора Гуцул

Сторона обвинения в деле главы Гагаузии удовлетворена ее приговором, подчеркнула прокурор Кристина Гладков
Редакция сайта ТАСС
14:42

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Сторона обвинения в деле главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул удовлетворена ее приговором к семи годам тюремного заключения и будет добиваться его сохранения.

Читайте также

Что известно о приговоре главе Гагаузии Евгении Гуцул

Об этом сообщила журналистам прокурор Кристина Гладков после заседания Апелляционной палаты Кишинева.

"Мы согласны с решением суда первой инстанции и будем отстаивать законность приговора, добиваться отклонения апелляций", - отметила она. 

Молдавия