Обвинение намерено добиваться сохранения приговора Гуцул

Сторона обвинения в деле главы Гагаузии удовлетворена ее приговором, подчеркнула прокурор Кристина Гладков

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Сторона обвинения в деле главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул удовлетворена ее приговором к семи годам тюремного заключения и будет добиваться его сохранения.

Читайте также

Что известно о приговоре главе Гагаузии Евгении Гуцул

Об этом сообщила журналистам прокурор Кристина Гладков после заседания Апелляционной палаты Кишинева.

"Мы согласны с решением суда первой инстанции и будем отстаивать законность приговора, добиваться отклонения апелляций", - отметила она.