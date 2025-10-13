Обвинение намерено добиваться сохранения приговора Гуцул
14:42
КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Сторона обвинения в деле главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул удовлетворена ее приговором к семи годам тюремного заключения и будет добиваться его сохранения.
Об этом сообщила журналистам прокурор Кристина Гладков после заседания Апелляционной палаты Кишинева.
"Мы согласны с решением суда первой инстанции и будем отстаивать законность приговора, добиваться отклонения апелляций", - отметила она.