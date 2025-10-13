FT: Трамп может принять Зеленского в Белом доме 17 октября

Газета напомнила, что на минувших выходных американский лидер и Владимир Зеленский провели телефонный разговор

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Об этом сообщил журналист британской газеты Financial Times (FT) Кристофер Миллер в X со ссылкой на три источника.

Он напомнил, что на минувших выходных Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался вопрос поставки американских ракет Tomahawk на Украину. Журналист также указал, что на этой неделе у украинской делегации в Вашингтоне запланирован ряд переговоров с американскими коллегами.