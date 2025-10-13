Премьер Пакистана назвал соглашение по Газе шагом к миру на Ближнем Востоке

Премьер-министр Шахбаз Шариф выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси и американскому лидеру Дональду Трампу за их усилия по организации процесса мирного урегулирования конфликта

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 13 октября. /ТАСС/. Подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа станет важнейшим шагом на пути к миру на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в преддверии саммита мира, который должен состояться в понедельник в Египте.

"Сегодня утром я прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в церемонии подписания знаменательного мирного плана по Газе, [который станет] важнейшим шагом на пути к прочному миру на Ближнем Востоке", - написал он в X.

"Сегодняшняя церемония ознаменует собой завершение главы геноцида, и международное сообщество должно гарантировать, чтобы она больше никогда и нигде не повторилась. Мужественный и стойкий палестинский народ заслуживает права жить в свободной Палестине в границах до 1967 года", - подчеркнул глава пакистанского правительства. Он также выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси и американскому лидеру Дональду Трампу за их усилия по организации процесса мирного урегулирования конфликта.

Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Предполагается, что в нем примет участие Трамп, президент Палестины Махмуд Аббас, ожидается также прибытие лидеров или министров иностранных дел Франции, Великобритании, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.