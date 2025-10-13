Мерц заявил о готовности ФРГ внести вклад в стабилизацию ситуации в Газе

Канцлер Германии назвал 13 октября 2025 года историческим днем

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "историческими" первые шаги в мирном процессе между Израилем и палестинским движением ХАМАС и заявил, что ФРГ готова внести свой вклад в обеспечение мира и стабилизации ситуации в регионе. Трансляцию выступления Мерца вел телеканал Phoenix.

"13 октября 2025 года - исторический день. Он войдет в историю как для этого региона, так и для всего мира. Война в Газе закончилась", - заявил Мерц журналистам в городе Шарм-эш-Шейх перед началом "саммита мира". Канцлер ФРГ назвал это "хорошей новостью".

"Нам удалось положить конец конфликту, по крайней мере, на сегодня. Мы собрались здесь, в Шарм-эш-Шейхе, чтобы подписать важный документ. Это знаменует начало - по крайней мере, мы все на это надеемся - этапа мира и добрососедства в регионе", - подчеркнул Мерц. При этом он выразил надежду на то, "что с этого дня начнется процесс, который обеспечит прочную стабильность и мир в регионе, включая прочное сосуществование палестинцев и Государства Израиль". Канцлер Германии вновь указал, что ФРГ поддерживает Израиль. "Так было всегда, и так будет всегда. Именно поэтому мы предлагаем свою помощь в создании всех условий для достижения прочного мирного решения в регионе", - констатировал канцлер.

"Мы все с большой уверенностью смотрим в грядущие дни и недели. Германия внесет свой вклад, и мы видим прежде всего гуманитарное обязательство сделать все возможное в ближайшие дни и недели, чтобы люди, все еще живущие там, получили надлежащую медицинскую помощь и прежде всего крышу над головой, доступ к воде и медицинскую помощь везде, где это возможно", - заключил Мерц.

"Саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Предполагается, что в нем примет участие президент США Дональд Трамп, президент Палестины Махмуд Аббас, ожидается также прибытие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.