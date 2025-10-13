Трамп заявил, что был бы рад снять санкции с Ирана в случае заключения сделки

Президент США считает, что Тегеран придет к соглашению

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад снять санкции с Ирана, если Тегеран будет готов к переговорам и заключению сделки.

"Я думаю, Иран придет к соглашению. Они были избиты и побиты, и вы знаете, им нужна помощь. Есть большие санкции, как вы знаете, огромные санкции. Я бы с удовольствием снял санкции, когда они будут готовы к переговорам, но они не могут выжить с этими санкциями", - сказал Трамп на встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках саммита в Шарм-эш-Шейхе.

"В какой-то момент они скажут: мы хотим, чтобы санкции были сняты. Мы закончим миром. Я думаю, с Ираном все будет в порядке", - добавил президент США.