RTL: Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

Бывшего президента Франции приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году, начнет отбывать наказание 21 октября. Об этом сообщила радиостанция RTL.

По ее информации, экс-президент будет отбывать наказание в столичной тюрьме Санте. В ней есть блок, предназначенный для содержания заключенных, нуждающихся в особых мерах обеспечения безопасности. Радиостанция не уточняет, будет ли Саркози находиться именно в этом блоке.

В понедельник он явился в здание парижского суда, где встретился с главой экономической прокуратуры и судьей, ответственным за исполнение наказаний. Встреча продлилась менее часа, после нее бывший президент покинул суд, отказавшись общаться с репортерами.

Радиостанция поясняет, что адвокаты смогут подать прошение об освобождении Саркози только после того, как он окажется в тюрьме. У Апелляционного суда будет не более двух месяцев на рассмотрение ходатайства. В качестве смягчающего обстоятельства защита называет "отсутствие риска рецидива или побега", поэтому радиостанция делает вывод, что теоретически экс-президент может выйти на свободу до католического Рождества.

Ни Саркози, ни его адвокаты пока ничего не говорили насчет возможного ходатайства об освобождении. В интервью газете Le Journal du Dimanche в конце сентября он заявлял, что готов сесть в тюрьму и не собирается просить президента Франции Эмманюэля Макрона о помиловании. Саркози пояснил, что помилования можно добиваться только в случае признания собственной вины, а он считает себя невиновным.