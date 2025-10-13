Эрдоган посоветовал Мелони бросить курить

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях саммита мира в Шарм-эш-Шейхе пошутил, что ей нужно отказаться от курения. Соответствующие кадры опубликовало агентство IHA.

"Выглядите прекрасно, но вам стоит бросить курить", - сказал турецкий лидер.

Премьер Италии с улыбкой ответила, что знает о необходимости отказаться от этой привычки.

Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Ранее Axios сообщал, что на предстоящем саммите ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Великобритании, Германии, Индонезии, Иордании, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Франции.