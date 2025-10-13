Глава МИД Армении встретился с коллегой из Азербайджана в Египте

ЕРЕВАН, 13 октября. /ТАСС/. Глава МИД Арарат Мирзоян в составе делегации Армении участвует в саммите мира в Шарм-эш-Шейхе, на полях которого провел ряд встреч, в том числе с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"В рамках мероприятия министр провел беседы с министрами иностранных дел и другими официальными лицами ряда стран, в том числе Саудовской Аравии, Азербайджана, Испании, Омана, Франции, Иордании, Египета, Турции, Норвегии и Индии", - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.