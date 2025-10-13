Ас-Сиси выразил надежду, что конфликт в Газе станет последним в регионе

Мир является стратегическим выбором Каира, подчеркнул президент Египта

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил надежду на то, что вооруженный конфликт в секторе Газа станет последним в истории Ближнего Востока. Мир является стратегическим выбором Каира, подчеркнул он по итогам саммита в Шарм-эш-Шейхе.

"Пусть война в Газе станет последней на Ближнем Востоке. Египет, а также арабские и исламские страны подтверждают, что делают стратегический выбор в пользу мира, который должен быть основан на справедливости и равноправии", - подчеркнул ас-Сиси. Трансляцию выступления египетского лидера вела его канцелярия.