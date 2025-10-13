Вагенкнехт назвала "безумием" планы коалиции ФРГ призывать в армию по жеребьевке

Закон о военной службе, по словам лидера партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", все больше превращается в фактическую военную повинность

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт назвала "безумием" намерение правящей в ФРГ коалиции осуществлять призыв в армию, применяя систему жеребьевки, и выступила против введения в стране обязательной воинской повинности.

"В войну по жребию? Вот к чему это может привести, если блок ХДС/ХСС и СДПГ проведут свои планы по военной службе. Они предусматривают приглашение будущих призывников на медицинское обследование по жребию. Если, как ожидается, не наберется достаточного количества добровольцев для удовлетворения потребности в 260 тыс. действующих солдат Бундесвера, <...> молодые люди, отобранные по жребию, могут быть призваны. Какое безумие!" - написала Вагенкнехт в X.

Закон о военной службе, по ее словам, все больше превращается в фактическую военную повинность. "Молодежь должна бороться против этого лишения свободы посредством жеребьевки, которая разжигает страх и неуверенность! В конце концов, призывники завтрашнего дня могут стать солдатами Бундесвера послезавтра, которых затем могут отправить на Украину", - подчеркнула политик.

BSW, как заявила она, "будет решительно выступать против любого принуждения к "службе в Вооруженных силах". "Мы говорим: нет призыву! Дипломатия вместо боеготовности!" - заключила Вагенкнехт.

Аналогичную точку зрения высказала и внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен. "Военная лотерея вместо мирной политики! Нам нужна дипломатия вместо перевооружения, доступное жилье вместо казарм и исправные поезда вместо новых танков. Опасная ошибка!" - указала Дагделен.

Ситуация вокруг военной службы в ФРГ

12 октября редакционное объединение RND сообщило, что консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Впредь набор добровольцев, а, возможно, и призывников будет осуществляться по жребию. Конкретно такая система будет действовать следующим образом: мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут обязательно заполнять опросники с пунктом о готовности служить.

Из этой группы по жребию будут определены те, кого пригласят на осмотр и собеседование. Если новобранцев не хватит для запланированного увеличения численности Бундесвера, то отобранные по жребию пройдут в обязательном порядке службу. Она будет составлять как минимум шесть месяцев. Подобная модель на основе жеребьевки действует в Дании.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера с примерно 183 тыс. военных в настоящее время до 260 тыс. к 2035 году. 27 августа правительство Германии приняло законопроект Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение службы на добровольной основе. Однако в Бундестаге законопроект застопорился, поскольку ХДС/ХСС потребовал четко прописать, при каких обстоятельствах произойдет возвращение к воинской повинности.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.