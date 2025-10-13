В Сеуле построят для горожан первый бункер, способный выдержать ядерный удар

Его соорудят к 2028 году

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Первое подземное убежище для гражданских лиц, которое сможет выдержать удар ядерным оружием, соорудят в столице Южной Кореи к 2028 году. Об этом сообщила газета The Korea Herald.

По ее информации, подземное убежище будет расположено на третьем подземном этаже жилого комплекса в Сеуле и будет предназначено для защиты от внешних ядерных, биологических или химических угроз. Бункер будет оборудован системами вентиляции, водоснабжения и канализацией. Убежище займет площадь в 2 147 квадратных метров и будет способно вместить до 1 020 человек, которые смогут находиться там в течение двух недель.

В мирное время бункер будет общественным фитнес-центром.

Газета подчеркивает, что это "первый бункер с защитой от ядерного удара для гражданских лиц, который региональные власти построят самостоятельно". Возведение планируют завершить в 2028 году, на данный момент проектирование жилого комплекса из 16 зданий завершено на 70%.

Убежища гражданской обороны

В Сеуле и в стране повсеместно распространены убежища гражданской обороны на случай артиллерийского обстрела и авианалета. Газета "Сеул синмун", которая первой сообщила о планах строительства бункера под высоткой, указывает, что лишь малая часть из 18 тыс. таких объектов по всей стране приспособлена для защиты от последствий применения оружия массового поражения.

Издание отмечает, что ранее уже было известно, что в некоторых элитных домах престижного района Каннам были убежища, способные защитить от последствий применения ядерного оружия, но они "не предназначены для общественного использования".

Как пишет The Korea Herald, власти города назвали строительство убежищ гражданской обороны от ядерных, биологических и химических атак ключевой задачей в рамках плана "Оборона Сеула - 2030". Столичные власти считают, что такая необходимость появилась из-за нестабильности в мире и якобы существующей угрозы со стороны КНДР. В последнее время в Республике Корея начали говорить о необходимости переоборудования существующих убежищ гражданской обороны, чтобы они позволили защитить рядовых жителей от последствий применения оружия массового уничтожения.

В столице также есть ряд объектов, которые призваны защитить политическое и военное руководство Республики Корея в случае ядерного удара. В их числе национальный кризисный центр в "Голубом доме" - резиденции президента, офис главы государства в округе Йонсан, где расположен комплекс министерства обороны, и бункер командования столичной обороны. В распоряжении властей города Сеул есть бункер под зданием мэрии.