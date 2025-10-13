В Грузии ужесточат наказания за нарушение правил проведения митингов

Если участник собрания и манифестации закроет лицо маской, будет иметь при себе слезоточивое или отравляющее вещество, а также перекроет дорогу, то он при первом таком случае будет подвергнут административному аресту сроком на 15 дней

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 13 октября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" разработала пакет законопроектов, призванных ужесточить наказания за нарушение правил проведения митингов. Об этом сообщил на брифинге лидер парламентской фракции правящей партии Ираклий Кирцхалия.

"Если участник собрания и манифестации закроет лицо маской, будет иметь при себе слезоточивое или отравляющее вещество, а также перекроет дорогу или установит конструкции на проезжей части, то он при первом таком случае будет подвергнут административному аресту сроком на 15 дней, а если правонарушитель будет организатором, то на 20 дней", - рассказал Кирцхалия.

Кроме того, участие в манифестации, которую по требованию министерства внутренних дел следует прекратить, будет караться административным арестом сроком на 60 дней. На 65 дней административному аресту будут подвергнуты те лица, которые во время собрания будут иметь при себе оружие, пиротехнику или такой предмет, который используется для нанесения ущерба другим людям. Повторное подобное нарушение повлечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до года.

В УК Грузии появится статья, согласно которой, если человек на третий раз не подчинится требованиям правоохранителей или оскорбит стражей порядка, он будет лишен свободы сроком до года, а в случае рецидива - сроком до двух лет.

Протесты начались в Грузии 28 ноября 2024 года. Первая неделя митингов была наиболее напряженной. Часть протестующих в Тбилиси использовала пиротехнику против силовиков, те применяли водометы и слезоточивый газ. Столкновения продолжались всю ночь и завершались вытеснением спецназом протестующих с проспекта Руставели.

Поводом для протестов послужило заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия решила до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех его бюджетных грантов. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.