Глава МИД ФРГ призвал Трампа продолжить усилия по переговорам РФ и Украины

Правительство Германии, как отметил Йоханн Вадефуль, возлагает большие надежды на американскую администрацию

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента США Дональда Трампа после его успешного посредничества в урегулировании палестино-израильского конфликта продолжить усилия по разрешению кризиса на Украине и проведению переговоров между Москвой и Киевом.

Трамп, по словам Вадефуля, "внес решающий вклад в достижение этого соглашения в отношении сектора Газа". "И Германия призывает его продолжить усилия сейчас, чтобы прийти к переговорам между Россией и Украиной", - заявил глава МИД ФРГ на встрече со своим болгарским коллегой Георгом Георгиевым в Софии. Слова министра приводит агентство DPA.

Правительство Германии, как отметил Вадефуль, "возлагает большие надежды на американскую администрацию, поскольку президент Трамп продемонстрировал свою заинтересованность в работе над мирными соглашениями в различных частях мира". Германия, как указал глава внешнеполитического ведомства, готова поддержать Трампа в этой инициативе. Вадефуль утверждал, что "стоит приложить максимум усилий, чтобы предпринять новую попытку на Украине сейчас, прежде чем там снова вспыхнут масштабные боевые действия".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства.