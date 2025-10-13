Орбан: за мирным соглашением по Газе должно последовать урегулирование в Европе

Успех президента США Дональда Трампа доказывает, что никогда не нужно отказываться от переговоров, подчеркнул премьер-министр Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 13 октября. /ТАСС/. После установления мира на Ближнем Востоке должно последовать урегулирование в Европе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимавший участие в саммите мира в египетском Шарм-эш-Шейхе, который состоялся по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.

"Оружие смолкло, заложники освобождены, и на Ближнем Востоке воцарился долгожданный мир. Президент [США] Дональд Трамп добился этого! Теперь очередь Европы", - написал глава правительства в Х.

"Успех президента Трампа доказывает, что мы никогда не должны отказываться от переговоров. Без переговоров мира не будет. Нам, европейцам, пора последовать примеру президента Трампа!" - отметил Орбан.

Ранее правительство Венгрии неоднократно призывало лидеров Евросоюза отказаться от стратегии, направленной на продолжение военных действий на Украине, и добиваться урегулирования ситуации путем переговоров с Россией.