США, Турция, Египет и Катар заявили, что ближневосточные споры не решить силой

Государства подписали декларацию, согласно которой выразили приверженность дипломатическому разрешению будущих разногласий

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. США, Турция, Катар и Египет исходят из того, что дальнейшие разногласия на Ближнем Востоке необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем. Об этом говорится в тексте их совместной декларации, опубликованной 13 октября на сайте Белого дома.

Из нее следует, что государства-подписанты "привержены разрешению будущих споров путем дипломатического взаимодействия и переговоров, а не за счет применения силы или затяжных конфликтов". "Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей", - говорится в тексте декларации.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.