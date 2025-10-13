МИД Катара: на пути выполнения плана Трампа по Газе будут непростые вызовы

Представитель внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что переговоры в Египте относительно дальнейшей реализации мирного плана уже ведутся

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа потребует совместной работы для итогового воплощения. Об этом заявил советник премьер-министра Катара и официальный представитель внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Мы верим в план, и мы работали с ним [Трампом] крайне тесно над этим планом и его реализацией на земле, однако необходимо сказать, что впереди нас ждут непростые вызовы. Нам всем необходимо работать сообща, чтобы гарантировать его реализацию, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Мы выяснили в течение этой войны и других конфликтов в регионе, что всегда стоит быть осторожно оптимистичными".

Представитель катарского внешнеполитического ведомства также отметил, что переговоры в Египте относительно дальнейшей реализации мирного плана уже ведутся, и представители всех сторон "непрерывно работают над тем, чтобы обеспечить отсутствие разрыва" между первым и последующими этапами договоренностей.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.