Музей ВМС США поздравил флот изображением российского крейсера

Также на фотографиях заметили корабли Дании, Индии и Японии

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Национальный музей Спецподразделения военно-морского флота США (US Navy Seals) по ошибке поздравил американский флот с 250-летней годовщиной изображениями российского военного корабля. Об этом в X написал репортер газеты The Wall Street Journal (WSJ) Дэвид Браун.

"Это российский ракетный крейсер", - сообщил журналист, прикрепив скриншот поздравительного сообщения музея.

Чуть позже Браун прокомментировал и другие поздравительные сообщения различных лиц и организаций. Помимо российских кораблей, на фотографиях с поздравлениями были замечены корабли Дании, Индии и Японии.

13 октября 1775 года Решением Второго Континентального конгресса учреждены Континентальные ВМС (англ. Continental Navy). Ныне - ВМС США.