Трамп: США с введением пошлин стали богатейшей страной мира

По словам американского президента, государство получает "сотни миллиардов долларов"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сейчас являются богатейшей страной в мире, в том числе благодаря введению таможенных пошлин. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я полагаю, что теперь с пошлинами мы являемся самой богатой страной в мире, мы получаем сотни миллиардов долларов", - сказал он журналистам на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении некоторых стран.