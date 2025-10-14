Трамп считает, что Эрдоган может помочь в урегулировании на Украине

Президент США пояснил, что главу Турции уважают в России

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его коллега Тайип Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса. Такую позицию он изложил 13 октября во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

На вопрос о том, может ли турецкий лидер помочь в урегулировании кризиса, Трамп подчеркнул, что "Эрдоган может". "Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает [президент России Владимир] Путин, и он мой друг", - отметил глава Белого дома.