HuffPost: Трамп долго сжимал руку Макрона на саммите мира в Египте

Рукопожатие лидеров США и Франции заняло 27 секунд, отметил портал

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп долгое время не отпускал руку французского лидера Эмманюэля Макрона во время фотосессии на саммите мира по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников, прошедшем в египетском Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщил портал HuffPost.

Как отмечается, Трамп пожимал руки другим главам государств и правительств в обычной манере, пока в зал не вошел Макрон. Рукопожатие этих двух лидеров продлилось 27 секунд. Президенты сначала просто пожали руки и слегка приобнялись, затем, пишет портал, "оба попытались дернуть за руку" своего визави.

Когда глава Франции попытался освободиться из рук главы Белого дома, Трамп стал крепко держать его. Это, считает HuffPost, вынудило Макрона взять своего коллегу за предплечье. На этом рукопожатие завершилось.