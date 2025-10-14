Реклама на ТАСС
Главу IKEA выдвинули на пост Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Йеспер Бродин отметил, что правительство Швеции пошло на такой шаг, потому что у него был опыт руководства компанией, где "работало 170 тыс. человек в 43 странах"
05:27

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Швеция выдвинула кандидатуру уходящего в отставку главы IKEA Йеспера Бродина на пост следующего Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Я был приятно удивлен тем, что правительство вспомнило обо мне, ведь выдвижение бизнес-лидера - довольно необычная практика. <...> Нам нужно разрушить барьеры в обществе, будь то вопросы климата или беженцев", - сказал Бродин в интервью британской газете Financial Times.

Он добавил, что "ООН <...> претерпевает изменения, поэтому ей нужны лидеры, имеющие опыт работы в крупных организациях, охватывающих множество стран". По его словам, правительство Швеции пошло на такой шаг, потому что у него был опыт руководства компанией, где "работало 170 тыс. человек в 43 странах".

Выбирать комиссара из числа претендентов будет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, затем кандидатуру должны утвердить на голосовании на Генеральной Ассамблее ООН. 

