FT: ЕС хочет пересмотреть торговое соглашение с США с уходом Трампа

По данным газеты, вопрос будет рассмотрен на встрече министров торговли стран Евросоюза 14 октября

© AP Photo/ Omar Havana

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Европейский союз рассчитывает пересмотреть условия торгового соглашения с США после завершения президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, вопрос будет рассмотрен на встрече министров торговли стран ЕС, которая во вторник пройдет в Дании при участии еврокомиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича. Как пишет FT, несколько стран настаивают на принятии оговорки о прекращении действия, в соответствии с которой соглашение по истечении срока утратит силу, если не будет продлено сторонами. Как отмечают дипломаты, Еврокомиссия открыта к обсуждению этого предложения. "Однако мы пока не знаем, как на это отреагирует Трамп", - отметил один из собеседников издания.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия обещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.