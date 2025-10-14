Реклама на ТАСС
Трамп считает, что журнал Time опубликовал на своей обложке его худшее фото

Президент США заявил, что журналисты "стерли" его волосы, а потом наложили на голову что-то похожее на парящую корону
06:12

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Дональд Трамп подверг жесткой критике журнал Time, который на своей обложке опубликовал фото президента США. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Truth Social.

"Журнал Time написал обо мне довольно хорошую статью, но фотография [была выбрана], возможно, самая ужасная из всех. Они "стерли" мои волосы, а потом наложили на мою голову что-то похожее на парящую корону, но очень маленькую. Весьма странно! Я никогда не любил фотографироваться с нижнего ракурса, но эта фотография просто ужасна, и ее нужно жестко раскритиковать. Что они делают и почему?" - написал Трамп, который находится на борту президентского самолета и должен в ближайшее время приземлиться в США после посещения Израиля и Египта. 

