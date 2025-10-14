Эксперт Дизен: США толкают Украину к всеобщей мобилизации

По словам политолога, передача Киеву ракет Tomahawk призвана мотивировать украинское руководство к этому решению

СТОКГОЛЬМ, 14 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты побуждают Украину провести всеобщую мобилизацию, а возможная передача Киеву ракет Tomahawk призвана мотивировать украинское руководство к этому решению. Такое мнение выразил норвежский политолог Гленн Дизен.

"США подталкивают Украину к всеобщей мобилизации, чтобы привлечь молодежь к боевым действиям. Они готовы использовать Tomahawk в качестве взятки", - написал он в X.

Кроме того, считает эксперт, возрастает риск прямого конфликта РФ и НАТО. "Самые опасные времена еще впереди", - заключил Дизен.