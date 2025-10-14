FT: ЕС хочет ужесточить меры против нелегальной миграции

Однако "глубокие разногласия" между государствами могут помешать принять решение, сообщила газета со ссылкой на источники

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Министры внутренних дел стран ЕС обсудят 14 октября в Люксембурге вопрос ужесточения миграционного законодательства в сообществе, однако "глубокие разногласия" между странами могут помешать принять решение. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Самый политически чувствительный вопрос в рамках директивы о возвращении - это вопрос об обязательном признании [решения другой страны ЕС о депортации мигранта]. Между государствами-членами [ЕС] существуют глубокие разногласия", - сказал неназванный дипломат ЕС.

Некоторые страны, такие как Швеция и Германия, выступают за добровольное признание решений других государств о депортации просителей убежища, в то время как иные выступают против такого подхода. Именно из-за этого вопроса министры внутренних дел не придут к единому мнению на встрече, отметил европейский дипломат.

Другим спорным вопросом остается миграционная стратегия "обязательной солидарности", которая была призвана облегчить "миграционное давление" на некоторые страны путем переселения просителей убежища в другие страны сообщества. Не все страны готовы принимать дополнительных мигрантов, Польша же выступает полностью против этого механизма.

По данным Европейской комиссии (ЕК), лишь 20% лиц, которым было отказано в предоставлении убежища в ЕС, возвращаются в свои страны. Многие страны Евросоюза не признают решения друг друга о возвращении, соответственно люди могут подать заявление на убежище уже в другой стране сообщества. Помимо этого, ряд стран отказывается принимать мигрантов обратно. ЕК ранее предложила новую стратегию по упрощению отправки мигрантов в свои страны или специально созданные центры за пределами Европейского союза.