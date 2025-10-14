Токаев: парламентская реформа потребует изменения 40 статей конституции

Президент Казахстана сравнил процесс с принятием нового свода законов

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АСТАНА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что проведение парламентской реформы в республике потребует изменения 40 статей конституции. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Для меня как для главы государства парламент является ключевым элементом политической системы страны. Поэтому, прежде всего, потребуется внести ряд поправок в конституцию. Изменения затронут около 40 статей основного закона", - сказал Токаев на первом заседании рабочей группы по парламентской реформе.

Он отметил, что после этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов.

"Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой конституции", - пояснил президент Казахстана.

По его словам, выполнить весь этот объем работы одномоментно невозможно, поэтому требуется тщательная подготовка.

"Все реформы мы проводим строго на основе эволюционного подхода, с учетом актуальных запросов граждан, нашей специфики и фундаментальных интересов страны. Намеченная реформа парламента укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации", - подчеркнул Токаев.

Ранее президент в послании народу предложил создать в Казахстане однопалатный парламент. По его словам, реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в обществе. Токаев предположил, что на это уйдет не менее года, а в 2027 году можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию. По мнению президента, однопалатный парламент следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции.

Сейчас парламент Казахстана состоит из двух палат. В Мажилисе 98 депутатов, 69 из них избирают по партийным спискам, 29 - по одномандатным округам. Срок полномочий составляет пять лет. Сенат состоит из 50 законодателей - по два от регионов страны, столицы и городов республиканского значения, еще 10 человек назначает президент. Срок полномочий достигает шести лет, половину сенаторов переизбирают каждые три года.