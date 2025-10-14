Токаев: в Казахстане останется президентская система правления

Сильный лидер ведет к влиятельному парламенту, подчеркнул глава республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС

АСТАНА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе проведения парламентской реформы сохранит актуальность президентская система правления. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Важно продолжать стратегию кардинальной модернизации нашего государства, руководствуясь концепцией "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Таким образом, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране", - сказал Токаев на первом заседании рабочей группы по парламентской реформе.

По его словам, в целом переход к однопалатному парламенту полностью соответствует международным тенденциям.

"Подобную парламентскую систему приняли две трети стран мира. Сейчас необходимо выработать общие установки, разумные и взвешенные предложения. Поэтому нам предстоит самым тщательным образом изучить и детально рассмотреть все точки зрения и идеи", - пояснил президент Казахстана.

Ранее Токаев в послании народу предложил создать в Казахстане однопалатный парламент. По его словам, реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в обществе. Токаев предположил, что на это уйдет не менее года, а в 2027 году можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию. По мнению президента, однопалатный парламент следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции.

Сейчас парламент Казахстана состоит из двух палат. В Мажилисе 98 депутатов, 69 из них избирают по партийным спискам, 29 - по одномандатным округам. Срок полномочий составляет пять лет. Сенат состоит из 50 законодателей - по два от регионов страны, столицы и городов республиканского значения, еще 10 человек назначает президент. Срок полномочий достигает шести лет, половину сенаторов переизбирают каждые три года.