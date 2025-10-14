Фон дер Ляйен: Черногория может вступить в ЕС в 2028 году

Страна получила статус кандидата в 2010 году

Редакция сайта ТАСС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Markus Schreiber

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Черногория из нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС находится на первом месте и может войти в Евросоюз уже в 2028 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в Черногорию.

"Вы полны решимости закончить все переговорные главы (разделы переговоров о вступлении в ЕС - прим.ТАСС) в следующем году. Мы поддерживаем вашу амбицию 28 к 2028 году. Нам нравятся амбиции", - заявила фон дер Ляйен, фактически дав понять, что Еврокомиссия поддержит прием Черногории в европейский блок в 2028 году.

Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2010 году. Тогда она приложила большие усилия, чтобы "разорвать" с Сербией процесс вступления в ЕС, который изначально в Брюсселе хотели сделать параллельным для двух стран.