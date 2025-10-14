Лукашенко поддержал шаги Трампа "по наведению порядка на Ближнем Востоке"

Президент Белоруссии отметил, что это может привести к созданию единого палестинского государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Белоруссия абсолютно поддерживает шаги президента США Дональда Трампа "по наведению порядка на Ближнем Востоке". Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

"Я абсолютно поддерживаю эти шаги президента США Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке. Шаг решительный, хороший, который, возможно, приведет к созданию государства, <…> может быть, единого Палестинского государства, куда войдет и сектор Газа. И наконец-то люди получат возможность там нормально жить", - цитирует его агентство БелТА.