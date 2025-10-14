Лукашенко заявил о готовности к "большой сделке" с США

Белорусский лидер отметил, что предложения президента США Дональда Трампа в этом плане оценивает нормально

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Минск готов к заключению "большой сделки" с Вашингтоном и ждет от него предложений. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

"Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Любят они эти большие сделки. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов - наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения [президента США] Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались", - цитирует его агентство БелТА.