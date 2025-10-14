В Испании отказались увеличить оборонные расходы, несмотря на слова Трампа

По словам испанского премьера Педро Санчеса, "есть многочисленные причины", почему Мадрид не поддерживает доведение военных трат до 5% ВВП

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Испании пока не планирует менять свой целевой показатель оборонных расходов, несмотря на слова президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.

9 октября американский лидер предположил, что Испанию, возможно, необходимо исключить из состава НАТО за недостаточно высокий, по мнению Вашингтона, уровень военных трат. "В этом году мы достигли 2% оборонного бюджета по отношению к ВВП и считаем, что с таким бюджетом мы уже в полной мере отвечаем на [требования по] возможностям, которые Североатлантический альянс просит от нас для ответа на общие вызовы", - сказал премьер в интервью радиостанции Cadena SER. Он также утвердительно ответил на вопрос о том, означает ли это то, что пока военные расходы страны не подлежат изменению.

"Мы привержены защите и безопасности Североатлантического альянса, и в то же время мы в равной степени привержены защите государства всеобщего благосостояния", - добавил глава кабмина. По его словам, "есть многочисленные причины", почему Мадрид не поддерживает доведение военных трат до 5% ВВП.

В апреле премьер сообщил, что власти одобрили план, направленный на увеличение расходов на оборону и безопасность до 2% ВВП уже в 2025 году. Ранее Мадрид обещал достичь этого целевого показателя к 2029 году.

При этом в итоговом коммюнике по итогам саммита НАТО в июне говорится, что лидеры стран альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военные поставки на Украину.