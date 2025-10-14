Парламент Франции 16 октября проголосует по вопросу о доверии правительству

Заседание, на котором будут рассматриваться эти резолюции, запланировано на 10:00 мск, сообщил телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции утром 16 октября вынесет на голосование две резолюции о доверии правительству, предложенные оппозиционными партиями. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Заседание, на котором будут рассматриваться эти резолюции, запланировано на 09:00 по местному времени (10:00 мск).

13 октября левая партия "Неподчинившаяся Франция" (НФ) и правые из "Национального объединения" подали в Нацсобрание два проекта резолюции о недоверии правительству. Для того чтобы они привели к отставке нынешнего кабмина, им потребуется собрать 289 голосов депутатов. Согласно подсчетам СМИ, 265 депутатов намерены проголосовать против доверия правительству, им не хватает 24 голоса для получения большинства.

Ключевую роль в этом вопросе могут сыграть депутаты Социалистической партии, лидер которой Оливье Фор обещал поддержать вотум недоверия, если правительство не приостановит или не отменит пенсионную реформу. При этом, по данным BFMTV, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сейчас рассматривает возможность частичной приостановки реформы за счет отказа от увеличения минимального возраста выхода на пенсию до 2027 года. Поэтому левые ждут выступления премьера в Нацсобрании, которое запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 мск) во вторник. Однако против отмены реформы выступают некоторые депутаты правой партии "Республиканцы", которые в случае такого шага могут выступить против правительства.