Лукашенко: Минск готов участвовать в украинском урегулировании

Президент Белоруссии указал, что республика является ближайшим союзником России

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Минск готов участвовать в процессе мирного урегулирования украинского конфликта, если США видят в этом "какую-то небольшую" роль. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

"Полагаю, что Белоруссии как ближайшему союзнику России в вопросе разрешения украинского кризиса, а также в выстраивании архитектуры региональной безопасности отводится определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели. У нас есть конкретные возможности и потенциал. - сказал Лукашенко, - Если американцы хотят урегулировать конфликт на Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать".