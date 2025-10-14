Лукашенко: Украина должна существовать как суверенное независимое государство

Минск выступает за то, чтобы конфликт на Украине завершился сейчас, отметил президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Белоруссия выступает за то, чтобы конфликт на Украине завершился сейчас, иначе Украина исчезнет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

"Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир. Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство. Тем более, что некоторые - знаете кто - уже посматривают на западные области Украины", - сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА.