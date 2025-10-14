Эрдоган: участие ВС Турции в деятельности оперативной группы по Газе обсуждается

Президент Турции также указал, что важным вопросом является восстановление анклава

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос функций "оперативной группы" по Газе и участия в ее работе ВС Турции находится на стадии обсуждения.

"В настоящее время проводится оценка структуры оперативной группы. В Газе предстоит выполнить критически важные задачи", - заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Египта, отвечая на вопрос о вероятности участия в миссии группы ВС Турции.

Он также указал, что "важным вопросом является восстановление Газы". "Мы ищем и будем продолжать искать поддержку всех стран Персидского залива, США, Европы в этом контексте. В ходе наших встреч [с лидерами] мы обсуждали, что можно сделать вместе. Наши первые впечатления на этот счет неплохие. Они говорят, что сыграют свою роль, и мы надеемся, что данные обещания будут выполнены. Наши министр иностранных дел, министр национальной обороны глава национальной разведки встретятся со своими коллегами и обсудят это", - сообщил Эрдоган.